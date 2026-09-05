«Зенит» — ЦСКА: Глушенков, Аззи и Кисляк сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Зенитом» и ЦСКА в 7-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.30 по московскому времени.

У ЦСКА в стартовом составе дебютирует защитник Мохамед Аззи, который перешел из махачкалинского «Динамо».

«Зенит»: Адамов, Вега, Андраде, Алип, Мантуан, Карпукас, Барриос, Джон Джон, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Запасные: Москвичев, Одоевский, Дуглас Сантос, Караваев, Нино, Волков, Ерохин, Мусаев, Кондаков, Фелипе Аугусто, Педро, Шилов.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Абдулкадыров, Данилов, Жоао Виктор, Аззи, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов, Лусиано.

Запасные: Бориско, Бесаев, Лукин, Бандикян, Пономарчук, Алвес, Козлов, Фиров, Кармо, Попович, Мусаев, Вакулич.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.