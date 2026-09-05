В ЦСКА сообщили о предстоящей операции Баринова и героизме Кисляка перед игрой с «Зенитом»

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов поделился подробностями восстановления полузащитника Дмитрия Баринова и рассказал о подготовке хавбека Матвея Кисляка к матчу с «Зенитом» в 7-м туре РПЛ.

«У Димы Баринова в конце следующей недели будет операция. О подробностях мы сообщим.

Матвей Кисляк, как вы знаете, получил очень болезненный ушиб в игре против «Акрона». В первые дни после травмы вероятность участия в игре против «Зенита» была, на наш взгляд, минимальной. Но Матвей проявил достаточный профессионализм, героизм, и сегодня сможет помочь нашей команде, находясь уже в стартовом составе», — приводит слова Безуглова пресс-служба ЦСКА.

Армейцы сыграют с «Зенитом» 5 сентября. Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.