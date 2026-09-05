Полузащитник «Краснодара» Кривцов сообщил о перенесенной операции

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов сообщил о том, что был прооперирован.

27 августа «Краснодар» сообщил, что 24-летний россиянин выбыл из строя на несколько месяцев. До этого инсайдер Иван Карпов заявлял, что Кривцов пропустит до полугода из-за разрыва сухожилия одной из мышц задней группы бедра. Позже главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что футболист пропустит остаток 2026 года из-за травмы.

«Газики, здорово! Всем салам! Меня только прооперировали. Все хорошо. Всем большое спасибо за поддержку. Постараюсь как можно быстрее вернуться на поле», — сказал Кривцов в видео, которое опубликовал в соцсетях.

В этом сезоне Кривцов провел 6 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал одну результативную передачу.