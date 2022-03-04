ЦСКА поздравил Чалова с дебютными голами за «Базель»

ЦСКА поздравил нападающего Чалова с дебютными голами за «Базель»

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала дубль нападающего Федора Чалова за «Базель» в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Сант-Галленом» (2:2).

«Поздравляем Чалова с дебютными голами за «Базель». Федор оформил дубль в ворота «Санкт-Галлена» и спас свою команду от поражения», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель». Нападающий будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

На счету 23-летнего россиянина два гола и одна передача в пяти матчах за швейцарцев.