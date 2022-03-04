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ЦСКА поздравил Чалова с дебютными голами за «Базель»

ЦСКА поздравил нападающего Чалова с дебютными голами за «Базель»
Карен Саркисян
Корреспондент

Пресс-служба ЦСКА прокомментировала дубль нападающего Федора Чалова за «Базель» в матче 24-го тура чемпионата Швейцарии с «Сант-Галленом» (2:2).

«Поздравляем Чалова с дебютными голами за «Базель». Федор оформил дубль в ворота «Санкт-Галлена» и спас свою команду от поражения», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

1 февраля ЦСКА объявил о переходе Чалова в «Базель». Нападающий будет выступать за швейцарский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

На счету 23-летнего россиянина два гола и одна передача в пяти матчах за швейцарцев.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/5714
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
9
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  • CSKADOV

    Если федор "раззабивается" к лету, может очень даже пригодиться потом, так то, вообще не понятно, что будет на трансферном рынке РПЛ.

    04.03.2022

  • CSKADOV

    Так то, разные позиции, от слова вообще)))), да, и турки к санкциям не присоединились))), хотел бы уйти, ушел сейчас, как многие это сделали...

    04.03.2022

  • strictteacher

    Лицемерное поздравление.

    04.03.2022

  • НекричЪ 701

    Да Федя будет забивать, он это умеет. Быстрее бы команда его приняла своим.

    04.03.2022

  • Макс Троян

    На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king -ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

    04.03.2022

  • Павел Леонидович

    Так держать, Федя!

    04.03.2022

  • Остров заячий

    Давай Фёдор, дерзай! Летом надо будет ушедшего Языджи заменить без потери качества.

    04.03.2022

  • shur

    Удачи.

    04.03.2022

  • ViktorDiktor 7

    Догнал Сашу Кокорина, правда, тот в двусторонке и за полтора года- но у него всё лучшее, конечно, впереди:rofl:

    04.03.2022

    • Футболисты «Урала» отправятся на матч с «Краснодаром» на самолете и на поезде

    Дюпин: «Все иностранные игроки «Рубина» до лета останутся с командой»
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    1
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    2
    		 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
    3
    		 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
    4
    		 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
    5
    		 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
    6
    		 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
    7
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    8
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    		 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
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    		 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
    13
    		 Урал 19 4 7 8 12-19 19
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    		 1 : 0
    26.02 14:00
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    		 0 : 3
    26.02 16:30
    Сочи – Арсенал
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    		 0 : 2
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    		 2 : 1
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    		 10 1 2
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