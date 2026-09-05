«Крылья Советов» — «Краснодар»: Рахманович сократил отставание хозяев

«Крылья Советов» отыграли один мяч в матче против «Краснодара» в 7-м туре РПЛ — 1:2.

На 55-й минуте забил Амар Рахманович.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.