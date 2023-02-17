Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:45

Худяков: «Машину купил. Теперь выплачиваю ипотеку за квартиру»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниил Худяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал, на что тратит свою зарплату.

— В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?

— Родителям я помогаю — и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели — основные средства вкладываю в них. На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.

— Расскажешь, что за цели?

— Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.

— В центре Москвы?

— Недалеко от «РЖД Арены», минут в 15-20. Рядом с МКАДом, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше — минут 50.

— Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?

— Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится — но и что обязательно буду использовать.

Даниил Худяков. «Мотивация у русских была выше, чем у легионеров». Дзюба, Рангник, новый «Локо»: честное интервью Худякова
Даниил Худяков
ФК Локомотив (Москва)
7
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Желько Петрович считает, что «Спартак» не сможет сдвинуть «Зенит» с первого места
ЦСКА и Щенников не ведут переговоры по продлению контракта
«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана
«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили обновленное соглашение о сотрудничестве
Худяков: «Знаю, что мной интересовался клуб из Германии. Хотел бы поиграть в Европе»
РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили обновленное соглашение о сотрудничестве

«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости