Худяков: «Машину купил. Теперь выплачиваю ипотеку за квартиру»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал, на что тратит свою зарплату.

— В твоем возрасте многие футболисты переводят зарплату родителям. Ты тоже?

— Родителям я помогаю — и, конечно, отдаю им часть зарплаты. Но при этом у меня есть свои цели — основные средства вкладываю в них. На личные расходы у меня остается самая маленькая часть оклада.

— Расскажешь, что за цели?

— Машину уже купил. Сейчас выплачиваю ипотеку за квартиру.

— В центре Москвы?

— Недалеко от «РЖД Арены», минут в 15-20. Рядом с МКАДом, он в ста метрах. До Баковки ехать чуть подольше — минут 50.

— Самая дорогая и бессмысленная покупка в жизни?

— Таких не было, потому что трачу деньги осознанно. Покупаю то, что нравится — но и что обязательно буду использовать.