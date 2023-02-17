«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили обновленное соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и президент иранского футбольного клуба «Сепахана» Мохаммад Реза Сакет подписали меморандум о взаимопонимании между двумя клубами, сообщает пресс-служба российской команды.

Первое соглашение о партнерстве было подписано 10 апреля 2021 года. В течение двух лет клубы активно обменивались опытом в области футбола, медицины, учебных курсов; тренеры академий клубов проходили взаимные стажировки и практические занятия, команда «Сепахана» 2006 года рождения принимала участие в турнире памяти Владимира Казаченка.

В рамках нового соглашения планируется участие команд системы «Сепахана» в Кубке Дружбы, проведение товарищеского матча между основными составами женских команд клубов, сотрудничество в области юриспруденции и маркетинга.

17 февраля сине-бело-голубые впервые в истории проведут товарищеский матч с «Сепаханом». Матч начнется в 15.00 по московскому времени.