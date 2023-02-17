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Сегодня, 12:46

«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана

Иван Шитик
Корреспондент
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«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана «Кайсар» — 2:2.

В составе российской команды голами отметились Александр Долгов и Исмаил Дибиров.

Отметим, что «Химки» упустили победу в матче, пропустив второй гол на 85-й минуте встречи.

Товарищеский матч. Клубы

«Химки» (Россия) — «Кайсар» (Казахстан) — 2:2 (1:1)

Голы у «Химок»: Долгов, 28 (1:0). Дибиров, 49 (2:1).

«Химки»: Митрюшкин, Идову (Кобесов, 46), Дзантиев, Скворцов, Ышык, Мелентиевич, Дибиров, Главчич, Мирзов (Дулаев, 72), Садыгов, Долгов (Гогуа, 55).

Предупреждение: Дулаев, 72.

17 февраля. Белек, Турция

ФК Химки
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
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