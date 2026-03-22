Митрюшкин о игре с «Акроном»: «Было важно победить дома, сосредоточиться на чемпионате»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал последние результаты команды.

22 марта в 22-м туре РПЛ железнодорожники победили «Акрон» (5:1). 19 марта «Локомотив» уступил «Крыльям Советов» и вылетел из FONBET Кубка России.

«Был такой период... Было важно победить при своих трибунах и болельщиках. В Самаре... Такое бывает, усталость накапливается, хотя и ротация была. Кто играл в футбол — понимает, что такое бывает. Пропустили ненужный гол, хотя контролировали игру. Важно сосредоточиться на чемпионате», — сказал Митрюшкин «СЭ».