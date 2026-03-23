Карпукас: «Ульянов уверен в моем переподписании? Пока еще не 99 процентов, что я останусь»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас ответил на вопросы о ситуации с переговорами по новому контракту.

— Артем, что с контрактом?

— Пока не переподписал.

— Дмитрий Ульянов сказал, что уверен в вашем продлении на 99 процентов.

— Подпись еще не ставил. Не договорились. Пока еще не 99 процентов, что я останусь.

— Откуда тогда такая уверенность у спортивного блока клуба?

— Это надо не у меня спрашивать.

— Клуб делал предложение?

— Есть предложение и с нашей стороны, и со стороны клуба. К общему знаменателю пока не пришли.

— Далеко до компромисса?

— Нет, совсем чуть-чуть.

— Какие причины, почему еще не переподписали контракт?

— Не договорились все еще.

23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.