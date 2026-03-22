Карпукас похвалил игру «Локомотива» в матче с «Акроном»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал победу над «Акроном» (5:1) в 22-м туре РПЛ.

— Как игра?

— Надеюсь, такая команда будет на протяжении всех туров. Хорошо сегодня играли.

— Как настраивались сегодня?

— Все хотят выиграть, побеждать. Нужно подходить с холодной головой.

— Что бы вы выделили сегодня?

— Комбинационный футбол.

«Локомотив» набрал 44 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ.