Карпукас похвалил игру «Локомотива» в матче с «Акроном»
Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал победу над «Акроном» (5:1) в 22-м туре РПЛ.
— Как игра?
— Надеюсь, такая команда будет на протяжении всех туров. Хорошо сегодня играли.
— Как настраивались сегодня?
— Все хотят выиграть, побеждать. Нужно подходить с холодной головой.
— Что бы вы выделили сегодня?
— Комбинационный футбол.
«Локомотив» набрал 44 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ.
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
|0
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|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
|0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -
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