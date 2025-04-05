Вратарь «Краснодара» Агкацев о победе над «Акроном»: «Хороший матч. Всегда хочется играть на ноль»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что команда провела хороший матч против «Акрона» в 23-м туре РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков».

— Достаточно тяжелая игра. Не сказал бы, что у наших ворот было много опасных моментов, но в плане качества игры, считаю, хороший матч. Сзади справились, сыграли на ноль. Это очень важно. Самое главное — концентрация в обороне. Плюс реализовали свой моменты. Всегда хочется играть на ноль. Это в первую очередь заслуга всей команды.

— Поздравил ли Матвея Сафонова?

— Поздравил с первым титулом.

— Насколько тяжело играть против Дзюбы?

— Провел хорошую игру. Много цеплялся, сохранял мячи для команды. Можете спросить у Кайо, который подтвердит, что с ним было тяжело играть.

«Краснодар» набрал 52 очка и укрепили лидерство в РПЛ. «Акрон» с 25 баллами сохраняет девятое место в турнирной таблице.

(Мария Захарян)