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Спартак включился в борьбу за полузащитника Монако Александра Головина: сумма возможного трансфера, зарплата

«Спартак» включился в борьбу за Головина? Красно-белые предлагают «Монако» 19 миллионов за полузащитника

Максим Клементьев
Александр Головин.
Фото Getty Images
Развязка трансферной саги уже близка.

«Спартак» включился в борьбу за полузащитника «Монако» Александра Головина. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые предложили монегаскам 19 миллионов евро. Впрочем, далеко не факт, что сам 30-летний хавбек захочет выступать за московский клуб.

Что происходит?

Предложение «Спартака», по данным Карпова, даже превышает стоимость игрока на Transfermarkt: портал оценивает россиянина в 18 миллионов евро.

Позже Metaratings добавил, что сторона Головина запросила у красно-белых контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро плюс бонусы. Московский клуб готов удовлетворить все требования.

Причем еще совсем недавно Александр публично отрицал возможность игры за «Спартак».

«Зенит» не табу? Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — говорил Головин в апреле прошлого года «Чемпионату».

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Как отмечает тот же портал, футболист сейчас хочет остаться в «Монако» как минимум до зимы. По данным журналиста «СЭ» Константина Алексеева, агенты хавбека в данный момент даже не ведут ни с кем активных переговоров.

Ситуацию может изменить только ультиматум со стороны монегасков. Положение капитана во французском клубе неоднозначное: руководство рассчитывает продать игрока, а главный тренер и фанаты хотят, чтобы он продолжил выступать за команду.

Фото Getty Images

Ход переговоров

Слухи о возможном трансфера Головина появились еще в июле. Долгое время единственным претендентом на полузащитника из РПЛ считался «Зенит».

«Я ему сказал, что если он сделает такой шаг, то через мой труп: «Если ты будешь готов, что я сам себя застрелю», — ярко комментировал возможный трансфер Леонид Слуцкий в эфире «Это футбол, брат!» в начале августа.

Вскоре специалист, который поддерживает тесную связь с игроком, сообщил: клуб подталкивает хавбека к уходу.

«Филипе Луис подошел к нему в раздевалке, очень просил не уезжать, говорил: «Ты ключевая фигура, мы очень надеемся на тебя». Клуб подталкивает его к уходу, а тренер просит остаться. Я думаю, трансфера в «Зенит» не будет. Я каждый день молюсь, чтобы этого перехода не было», — объяснял ситуацию Леонид Викторович уже 7 сентября.

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«Монако» серьезно нуждается в деньгах. Особенно после срыва трансфера Фоларина Балогуна, который должен был перейти в «Эвертон» примерно за 40 миллионов евро. Теперь монегаски готовы избавиться от капитана. Во многом из-за его высокой зарплаты.

«Зенит» предлагает 3,8 миллиона, но зарплата в «Монако» такая же, а контракт до 2029 года. Головин говорит: «Зачем тогда мне это надо?» — делился инсайдами о ходе переговоров ведущий «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая.

Времени, чтобы осуществить переход Александра в РПЛ, остается совсем немного: трансферное окно в России закроется в ночь на 11 сентября. Заключительный его день будет крайне любопытным.

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Александр Головин
ФК Зенит
ФК Монако
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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