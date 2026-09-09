«Спартак» включился в борьбу за Головина? Красно-белые предлагают «Монако» 19 миллионов за полузащитника

Развязка трансферной саги уже близка.

«Спартак» включился в борьбу за полузащитника «Монако» Александра Головина. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые предложили монегаскам 19 миллионов евро. Впрочем, далеко не факт, что сам 30-летний хавбек захочет выступать за московский клуб.

Что происходит?

Предложение «Спартака», по данным Карпова, даже превышает стоимость игрока на Transfermarkt: портал оценивает россиянина в 18 миллионов евро.

Позже Metaratings добавил, что сторона Головина запросила у красно-белых контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро плюс бонусы. Московский клуб готов удовлетворить все требования.

Причем еще совсем недавно Александр публично отрицал возможность игры за «Спартак».

«Зенит» не табу? Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — говорил Головин в апреле прошлого года «Чемпионату».

Как отмечает тот же портал, футболист сейчас хочет остаться в «Монако» как минимум до зимы. По данным журналиста «СЭ» Константина Алексеева, агенты хавбека в данный момент даже не ведут ни с кем активных переговоров.

Ситуацию может изменить только ультиматум со стороны монегасков. Положение капитана во французском клубе неоднозначное: руководство рассчитывает продать игрока, а главный тренер и фанаты хотят, чтобы он продолжил выступать за команду.

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Ход переговоров

Слухи о возможном трансфера Головина появились еще в июле. Долгое время единственным претендентом на полузащитника из РПЛ считался «Зенит».

«Я ему сказал, что если он сделает такой шаг, то через мой труп: «Если ты будешь готов, что я сам себя застрелю», — ярко комментировал возможный трансфер Леонид Слуцкий в эфире «Это футбол, брат!» в начале августа.

Вскоре специалист, который поддерживает тесную связь с игроком, сообщил: клуб подталкивает хавбека к уходу.

«Филипе Луис подошел к нему в раздевалке, очень просил не уезжать, говорил: «Ты ключевая фигура, мы очень надеемся на тебя». Клуб подталкивает его к уходу, а тренер просит остаться. Я думаю, трансфера в «Зенит» не будет. Я каждый день молюсь, чтобы этого перехода не было», — объяснял ситуацию Леонид Викторович уже 7 сентября.

«Монако» серьезно нуждается в деньгах. Особенно после срыва трансфера Фоларина Балогуна, который должен был перейти в «Эвертон» примерно за 40 миллионов евро. Теперь монегаски готовы избавиться от капитана. Во многом из-за его высокой зарплаты.

«Зенит» предлагает 3,8 миллиона, но зарплата в «Монако» такая же, а контракт до 2029 года. Головин говорит: «Зачем тогда мне это надо?» — делился инсайдами о ходе переговоров ведущий «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая.

Времени, чтобы осуществить переход Александра в РПЛ, остается совсем немного: трансферное окно в России закроется в ночь на 11 сентября. Заключительный его день будет крайне любопытным.