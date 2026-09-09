«Спартак» включился в борьбу за Головина? Красно-белые предлагают «Монако» 19 миллионов за полузащитника
«Спартак» включился в борьбу за полузащитника «Монако» Александра Головина. Как сообщает инсайдер Иван Карпов, красно-белые предложили монегаскам 19 миллионов евро. Впрочем, далеко не факт, что сам 30-летний хавбек захочет выступать за московский клуб.
Что происходит?
Предложение «Спартака», по данным Карпова, даже превышает стоимость игрока на Transfermarkt: портал оценивает россиянина в 18 миллионов евро.
Позже Metaratings добавил, что сторона Головина запросила у красно-белых контракт на 3-4 года с зарплатой около 5 миллионов евро плюс бонусы. Московский клуб готов удовлетворить все требования.
Причем еще совсем недавно Александр публично отрицал возможность игры за «Спартак».
«Зенит» не табу? Нет, как и другие команды. Только «Спартак» — табу», — говорил Головин в апреле прошлого года «Чемпионату».
Как отмечает тот же портал, футболист сейчас хочет остаться в «Монако» как минимум до зимы. По данным журналиста «СЭ» Константина Алексеева, агенты хавбека в данный момент даже не ведут ни с кем активных переговоров.
Ситуацию может изменить только ультиматум со стороны монегасков. Положение капитана во французском клубе неоднозначное: руководство рассчитывает продать игрока, а главный тренер и фанаты хотят, чтобы он продолжил выступать за команду.
Ход переговоров
Слухи о возможном трансфера Головина появились еще в июле. Долгое время единственным претендентом на полузащитника из РПЛ считался «Зенит».
«Я ему сказал, что если он сделает такой шаг, то через мой труп: «Если ты будешь готов, что я сам себя застрелю», — ярко комментировал возможный трансфер Леонид Слуцкий в эфире «Это футбол, брат!» в начале августа.
Вскоре специалист, который поддерживает тесную связь с игроком, сообщил: клуб подталкивает хавбека к уходу.
«Филипе Луис подошел к нему в раздевалке, очень просил не уезжать, говорил: «Ты ключевая фигура, мы очень надеемся на тебя». Клуб подталкивает его к уходу, а тренер просит остаться. Я думаю, трансфера в «Зенит» не будет. Я каждый день молюсь, чтобы этого перехода не было», — объяснял ситуацию Леонид Викторович уже 7 сентября.
«Монако» серьезно нуждается в деньгах. Особенно после срыва трансфера Фоларина Балогуна, который должен был перейти в «Эвертон» примерно за 40 миллионов евро. Теперь монегаски готовы избавиться от капитана. Во многом из-за его высокой зарплаты.
«Зенит» предлагает 3,8 миллиона, но зарплата в «Монако» такая же, а контракт до 2029 года. Головин говорит: «Зачем тогда мне это надо?» — делился инсайдами о ходе переговоров ведущий «Это футбол, брат!» Тимур Гурцкая.
Времени, чтобы осуществить переход Александра в РПЛ, остается совсем немного: трансферное окно в России закроется в ночь на 11 сентября. Заключительный его день будет крайне любопытным.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0