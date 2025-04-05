Защитник «Краснодара» Кайо: «Готовился к Дзюбе неделю. Знал, что против него будет сложно»

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао заявил, что готовился к игре против нападающего Артема Дзюбы в матче 23-го тура РПЛ с «Акроном» (1:0).

«Дзюба — игрок высокого уровня. В течение недели мы анализировали, готовились к предстоящей игре. Я знал, что против него будет сложно. Но сегодня вышло как надо», — сказал Кайо.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2024/25 после 23 туров с 52 очками. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет 5 очков.

В следующем, 24-м туре «быки» сыграют против «Зенита» на выезде. Матч состоится 13 апреля и начнется в 17.00 (мск).

(Мария Захарян)