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Леонид Слуцкий: интервью тренера о Батракове, Головине и Спартаке, РПЛ, работе в Китае, медиафутболе и сборной

Леонид Слуцкий: «Мне не общаться с Головиным, если он перейдет в «Спартак»? Приму любой его выбор»

Дарик Агаларов
корреспондент
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Интервью самого медийного тренера России — о Батракове, «Спартаке» и потенциальном возвращении лидера «Монако».

После ухода из «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий неожиданно возглавил сборную России по медиафутболу — и обыграл на выезде Таджикистан (4:3).

Корреспондент «СЭ» отправился в Душанбе и поговорил со Слуцким о новом опыте, потенциальном возвращении Александра Головина в Россию и чемпионской гонке в РПЛ.

Павлюченко сказал: «Зачем Дзюба, если есть я?»

— Леонид Викторович, как оцените свой дебют в роли главного тренера сборной России по медиафутболу?

— Мне было тяжело. Я не знаю правил [медиафутбола]. Плюс здесь большая группа футболистов — всем нужно дать игровое время. Необходимо делать частые замены, контролировать игру, следить за тем, чтобы на поле одновременно не находились те ребята, которые по-футбольному явно слабее. Вовремя решить, когда использовать нововведения: 12-го игрока, «красный мяч». Поэтому было непривычно — слишком много вводных приходилось держать в голове. Это эмоциональный и крутой опыт, но тяжелый.

— Насколько я знаю, формированием сборной занимались не вы. Какой была реакция, когда увидели состав?

— Все верно, я не имел никакого отношения к формированию состава. Николай Осипов и Дмитрий Кортава точно лучше знают, кто нужен и достоин вызова в медийную национальную команду. Матч же был по-настоящему историческим. Я видел у многих ребят слезы, когда они пели гимн. Это очень эмоциональный момент. Не так часто есть возможность представлять свою сборную, даже если ты профессиональный спортсмен. Это всегда мурашки и чувство единения. Возвращаясь к составу — я философски относился к варианту, который у нас есть. Основной сложностью было дать всем поиграть и параллельно с этим решать спортивные задачи.

Сборная России по медиафутболу.
Фото Медиалига

— Не думали пригласить Дзюбу?

— Роман Павлюченко на это сказал: «Зачем вам Дзюба, когда есть я? У него нет шансов». На самом деле, Артем пока думает о продолжении профессиональной карьеры.

— Во время матча с Таджикистаном я видел, что с каждой минутой вы становились все более вовлеченным...

— Потому что все равно хочется выиграть! Начал больше управлять игрой и осознал, что есть дополнительные опции в виде нововведений от медиафутбола.

Леонид Слуцкий.Слуцкий возглавил сборную медиафутбола России! Повезет команду на матч с Таджикистаном

— Какие у вас были мысли при счете 1:3?

— Понимал, что может произойти все что угодно. Есть «красный мяч», который в случае гола считается за два. Самое забавное, как все в медиафутболе быстро меняется: уже при счете 2:3 мы хотели взять «красный мяч», но не могли это сделать. Эта возможность дается команде лишь тогда, когда при паузе мяч находится на ее половине поля. В итоге мы заработали удаление, которое создало нам совсем другую ситуацию...

Хотелось, чтобы команда себя хорошо проявила. Мы представляли честь страны, было много болельщиков. Не хотелось ударить в грязь лицом.

— Помните первые эмоции после игры?

— Конечно, я радовался. Все-таки мы отыгралось с 1:3 и победили, причем так драматично. Столько всего было в этом матче...

Леонид Слуцкий.
Фото Медиалига

Не буду бросаться на первое попавшееся предложение: заслуживаю выбирать и спокойно себя чувствовать

— Некоторые вас уже называют «медиатренером». Согласны с такой приставкой — медиа?

— Сайт РПЛ совсем недавно выложил статистику, и там показано, что мне принадлежат два самых больших тренерских рекорда: я одержал больше всех побед и набрал больше всего очков.

Тогда кем являются другие специалисты, когда по достижениям, трофеям и качеству работы рекордсмен — медиатренер? Я работал в национальной сборной, в разных чемпионатах, участвовал в европейской и азиатской Лиге чемпионов. Если я для многих медиатренер, ну, о'кей, пусть будет так. Я просто четко разделяю медийность и тренерство.

Мне действительно нравится развиваться в медиа — это вызывает большое количество положительных эмоций. Но при этом, опять же, разделяю это с тренерской работой, в которой у меня есть большая статистика и достижения. Я работал с такими игроками, с которыми не работал никто из российских специалистов. Но я прекрасно понимаю все эти возгласы. Работая в ЦСКА, я участвовал в КВН как приглашенная звезда. Тогда все кричали: «Леня — кавээнщик». Мне это по барабану. Пусть добьются похожих результатов кавээнщика и медиатренера — тогда и поговорим.

— Допускаете, что еще раз поучаствуете в мероприятии сборной России по медиафутболу? Со стороны у вас вышел отличный контакт с футболистами и руководством Медиалиги.

— Я давно знаком с Осиповым (президент Медиалиги. Прим. «СЭ») и Кортавой (операционный директор Медиалиги. Прим. «СЭ»), мы всегда поддерживали общение. Но все-таки думаю, что это была разовая история. Если вдруг что-то подобное снова возникнет, то можно будет поговорить. Хорошо, что сейчас получилось именно так и все оказались довольны этим сотрудничеством. Но меня больше интересуют другие медиапроекты вне футбола: какие-то реалити-шоу, возможность быть ведущим.

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— Много предложений в медиасфере?

— Достаточно много. Я все обдумываю. Развиваться в этом мне интересно, сто процентов.

— Допускаете, что работа в «Шанхай Шэньхуа» была вашей последней на профессиональном уровне?

— Не знаю. Не могу сразу сказать. Это очень сложно. Точно не буду говорить, что я завершаю тренерскую карьеру, но накопился высокий уровень утомления. Это нормально, когда тренер выгорает. Куча российских тренеров через это прошли. И уж тем более это частое явление для топовых специалистов. Уровень стресса, вне зависимости от того, Китай это, Россия, Англия или Голландия, максимальный. У меня пока нет долгосрочных планов, но какое-то время я точно потрачу на реализацию своего медийного потенциала.

— Вас действительно не привлекает вариант работы в России?

— У меня глобально ничего не изменилось. Мне как тренеру нужен какой-то челлендж. Должен взвесить предложение и понять, что плюсов намного больше — должно быть максимально интересно. Учитывая то, сколько я работаю, считаю, что заслуживаю уже выбирать и спокойно себя чувствовать. Точно не буду сидеть и бросаться на первое попавшееся предложение. Очень спокоен в этом плане. Если не будет вызова, то сделаю упор на медийную составляющую. Я в том возрасте и статусе, когда максимально избирателен.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не верю в «Спартак». Он систематически оступается со слабыми командами

— В России скоро закроется трансферное окно — при этом давно идет обсуждение возможного возвращения Александра Головина в РПЛ. Вы все так же скептически относитесь к этому сценарию?

— Мы с ним все время на связи, поэтому я не хочу бежать впереди паровоза. Понимаю, что за время пути собака могла подрасти — Саше уже 30 лет. Понятно, что он где-то прислушивается, но выбор будет за ним. Я приму любое его решение.

— Даже переход в «Спартак»?

— И что — мне перестать общаться с человеком, с которым знаком больше десяти лет? Насколько я знаю, такой вопрос не стоит.

— Как вам ЦСКА в этом сезоне?

— Я не особо слежу за РПЛ, но мне очень нравится, что появились большие звезды — Батраков, Кисляк, которые готовы переходить в европейские клубы. Трансфер Леши тому подтверждение. Я рассматриваю ЦСКА как большую группу молодых интересных футболистов. Помимо Кисляка таковыми являются Данилов и Глебов. В отдельно взятом матче ЦСКА может составить конкуренцию любой команде, но пока нет запаса прочности, чтобы претендовать на чемпионство. Доминирование «Зенита» и «Краснодара» (интервью записывалось до 7-го тура РПЛ. Прим. «СЭ») неудивительно, потому что обе команды имеют победный опыт в последних сезонах. Этот опыт не выкинуть в мусорное ведро.

Для того чтобы ЦСКА претендовал на статус таких клубов, армейцам необходимо стабильно и качественно играть, набирать очки даже в «невыигрышных» матчах. Пока такого нет.

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— Вы не назвали «Спартак». Красно-белые для вас не претенденты на титул?

— Если взять уровень состава, то «Спартак» может конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром». Матч с питерцами тому ярчайшее подтверждение. Но я не очень верю в тех, кто систематически оступается против слабых соперников. «Спартак» — это та команда, которая может победить кого угодно, но может и оступиться с кем угодно. Для борьбы за чемпионство нужна не только качественная игра, но и результат, который не всегда у красно-белых проявляется. «Зенит» и «Краснодар» видятся большими претендентами на чемпионство.

— Как вам судейство в РПЛ в этом сезоне? Недавно огромный резонанс вызвал пенальти в Воронеже в матче «Факел» — «Зенит»...

— Каждый раз, когда я думаю, что судейство в РПЛ меня не удивит, это все-таки происходит. С этой задачей справляются. Я много лет назад высказался о судействе в России — с тех пор мое мнение не изменилось.

Что касается пенальти в Воронеже, то представляю, что в такие моменты испытывают тренеры и футболисты «Факела». Каждый раз ты думаешь: «Нет, этого не может быть». Но после происходят и более аховые ситуации...

— Как вы восприняли переход Батракова в «Галатасарай»?

— Нашей общественности надо научиться себя реально оценивать. Батраков перешел за огромные деньги в топовый европейский клуб, выступающий в Лиге чемпионов. У Леши потрясающая зарплата. Здесь двух мнений быть не может. Это огромный шаг. Если даже Батраков всю карьеру проведет в «Галатасарае», я буду считать эту карьеру удачной. Главное, чтобы он играл и боролся за трофеи.

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Александр Головин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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