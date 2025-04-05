Семак — о ничьей с «Локомотивом»: «Ошибка повлияла на ход матча и на результат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча против «Локомотива» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Второй тайм проводили до пропущенного мяча с большим преимуществом. Но ошибка повлияла и на ход матча, и на результат. Я думаю, хорошо, что отыгрались, проявили характер. Но хотелось бы, конечно, сегодня другой результат получить. Но что есть, то есть. Будем работать и готовиться к следующему матчу», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре.

«Локомотив» (41) обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.