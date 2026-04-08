Расулов: «Люблю смеяться. Нравится Алексей Щербаков, Гарик Харламов — топ»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о его чувстве юмора.

— Все отмечают твое чувство юмора. Откуда это?

— В детстве много смотрел телевизор: футбол, шоу на ТНТ, юмористические передачи. Люблю посмеяться. Нравится Алексей Щербаков. Гарик Харламов — топ для меня.

— «Большое шоу» не смотрел?

— Пытался, но меня не заинтересовало.

— Ты бы смог не рассмеяться? Слуцкий доходил до финала шоу.

— Если себя настроить, то можно. Но если зайдет Денис Дорохов со своим лицом и посмотрит, уже тяжело будет.

— А на поле с нападающими шутишь? С Соболевым, Кордобой?

— Они вообще на полном серьезе всегда бегают. Кордоба даже что-то кричал. Мы недавно летели через Стамбул и встретились с ним в аэропорту — издалека смотрели друг на друга. Надеюсь, 8 апреля встретимся на поле, — сказал Расулов.

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль.

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