Расулов — о розовой форме: «Люди говорят: «Москва тебя испортила»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов в интервью «СЭ» высказался о розовой вратарской форме клуба.

— Что запомнилось о Личке?

— Марцел — суперпозитивный человек, всегда улыбался. Таких мало встречаешь. И, конечно, легендарный розовый свитер!

У нас у вратарей даже есть розовая форма. Мы сыграли в ней один раз в Махачкале.

— Розовая — в Махачкале. Не опасно?

— Было забавно. Если бы я вышел в том матче, думаю, люди бы не так восприняли.

— Сказали бы: «Москва тебя испортила».

— Они и так говорят! Даже без розовой формы. Но это больше в шуточной манере. Я без особого дагестанского акцента общаюсь, могут сказать, что в Москве переделали человека, — сказал Расулов.

Расулов является воспитанником «Динамо». В сезоне-2025/26 20-летний вратарь провел за основную команду бело-голубых 12 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, в пяти из которых сыграл на ноль

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