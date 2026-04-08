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Газзаев — об Акинфееве: «Он настоящий патриот своего клуба, страны и отечества»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поздравил с 40-летием вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Поздравляю Игоря с юбилеем. Неоднократно говорил, что он большой профессионал, который демонстрирует высокий уровень игры. Хочется пожелать, чтобы он и дальше радовал болельщиков. Акинфеев — легендарная личность, он служит верой и правдой своей любимой команде на протяжении 23 лет.

Он настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Игорь является примером для молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру. Вот так нужно служить своей профессиональной деятельности», — сказал Газзаев «СЭ».

40-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Голкипер — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.

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Игорь Акинфеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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