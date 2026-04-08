Газзаев — об Акинфееве: «Он настоящий патриот своего клуба, страны и отечества»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поздравил с 40-летием вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Поздравляю Игоря с юбилеем. Неоднократно говорил, что он большой профессионал, который демонстрирует высокий уровень игры. Хочется пожелать, чтобы он и дальше радовал болельщиков. Акинфеев — легендарная личность, он служит верой и правдой своей любимой команде на протяжении 23 лет.

Он настоящий патриот своего клуба, своей страны, своего отечества. Игорь является примером для молодых футболистов, которые только начинают свою карьеру. Вот так нужно служить своей профессиональной деятельности», — сказал Газзаев «СЭ».

40-летний Акинфеев является шестикратным чемпионом России, восьмикратным обладателем Кубка России, восьмикратным обладателем Суперкубка России, а также победителем Кубка УЕФА 2005 года.

Голкипер — воспитанник ЦСКА, он провел в московском клубе всю карьеру.

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