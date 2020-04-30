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Возобновление чемпионата России обсудят 15 мая

20:45
Дом футбола с офисом РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дом футбола с офисом РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза запланировано на 15 мая.

На нем будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе возобновление соревнований. Повестка будет сформулирована и опубликована позже, сообщил «СЭ» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Ранее РФС и РПЛ обсудили с клубами сценарии возобновления чемпионата России по футболу. До 25 мая все национальные ассоциации должны уведомить УЕФА, смогут или нет доиграть сезон. У РПЛ есть две ориентировочные даты рестарта — 21 или 28 июня, при этом 8 туров должны быть проведены до конца июля. Альтернатива — досрочное подведение итогов турнира, который был прерван 17 марта после 22 туров.

Для ФНЛ и ПФЛ при этом была дана рекомендация досрочно завершить сезон вне зависимости от решения РПЛ. Клубы ФНЛ сегодня большинством голосов поддержали эту идею.

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