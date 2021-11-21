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Воронин о Тюкавине: «У него забиты мышцы, в первом тайме с «Арсеналом» он играл через боль»

Воронин рассказал о состоянии Тюкавина после матча с «Арсеналом»
20:13
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Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о состоянии нападающего бело-голубых Константина Тюкавина после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (5:1).

— В каком состоянии Захарян? Готов ли он к следующему матчу?

— Посмотрим. Я не знаю, что будет завтра. У нас целая неделя перед следующей игры. Кто будет лучше готов, те и будут играть.

— После игры хромал Тюкавин.

— У него забиты мыщцы. Первый тайм он уже играл с болью. Поэтому и заменили его.

— Как вам игра Тюкавина за молодежку против Испании?

— Я эту игру не смотрел. Я рад за Костю, он здорово разобрался в моменте. У него все впереди. Все идет так, как и должно.

— Грулев заслуживает вызов в сборную?

— Много кто забивает. Дзюба тоже вчера три забил. Если он будет заслуживать — его Карпин вызовет. Карпину нужны те футболисты, которые сильнее.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 15 матчах.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
21 нояб, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
5:1
Арсенал Т
Голы
Шиманьски, 15 (1:0), Бальбуэна, 22 (2:0), Грулев, 25 (3:0), Грулев, 27 (4:0), Захарян, 60 (5:0), Хлусевич, 86 (5:1)
Динамо
Шунин Паршивлюк (Варела, 66 ) Бальбуэна Скопинцев Ордец Моро Грулев (Нжи, 66 ) Макаров (Галкин, 82 ) Шиманьски Фомин (Гладышев, 83 ) Тюкавин (Захарян, 46 )
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников Беляев (Степанов, 46) Чаушич (Гулиев, 46) Кангва Костадинов Хлусевич Кангва (Марков, 66) Луценко (Ткачев, 46)
Предупреждения
Бальбуэна 74, Макаров 82  -  Костадинов 7, Радакович 58, Кангва 90
Судьи
Виталий Мешков (Дмитров) Рашид Абусуев (Санкт-Петербург) Андрей Образко (Ставрополь)
ВАР
Турбин (Дмитров) Лунев (Новосибирск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Наполи 1
1-й тайм

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Артем Бухаев все материалы автора

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