Воронин о Тюкавине: «У него забиты мышцы, в первом тайме с «Арсеналом» он играл через боль»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о состоянии нападающего бело-голубых Константина Тюкавина после матча 15-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (5:1).
— В каком состоянии Захарян? Готов ли он к следующему матчу?
— Посмотрим. Я не знаю, что будет завтра. У нас целая неделя перед следующей игры. Кто будет лучше готов, те и будут играть.
— После игры хромал Тюкавин.
— У него забиты мыщцы. Первый тайм он уже играл с болью. Поэтому и заменили его.
— Как вам игра Тюкавина за молодежку против Испании?
— Я эту игру не смотрел. Я рад за Костю, он здорово разобрался в моменте. У него все впереди. Все идет так, как и должно.
— Грулев заслуживает вызов в сборную?
— Много кто забивает. Дзюба тоже вчера три забил. Если он будет заслуживать — его Карпин вызовет. Карпину нужны те футболисты, которые сильнее.
«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 29 очками в 15 матчах.
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