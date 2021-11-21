Воронин оценил игру Агаларова: «Я не сужу игрока по маленькому отрезку»
Тренер «Динамо» Андрей Воронин ответил на вопрос, хотел бы он видеть в команде форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
«Агаларов в Динамо? Он на данный момент лучший бомбардир. А в том году он сколько забил? Поменьше. Я не сужу игрока по маленькому отрезку. Он молодой хороший футболист. Тащит свою команду, забивает. Но давайте не будем бежать впереди паровоза», — заявил Воронин.
У 21-летнего форварда 13 голов за 15 игр в РПЛ. Он лидирует в чемпионате по этому показателю, опережая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу на 3 мяча.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю