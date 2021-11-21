Андрей Воронин рассказал о прогрессе Грулева и Макарова
Тренер «Динамо» Андрей Воронин рассказал о прогрессе в этом сезоне нападающего Вячеслава Грулева и полузащитника Дениса Макарова.
— Вы удивлены прогрессу Бальбуэна?
— Я не то чтобы удивлен, я рад за него. Видно этот скачок за последний месяц-полтора. Он и на тренировках прибавил. Я рад, что у него появилась уверенность. Молодец, так держать!
— А что касается Дениса Макарова: кажется, что у него уверенности поубавилось. Есть ли у него какие-то проблемы?
— Проблем у него нет. У него чуть другая ситуация: он пришел в новый клуб, сразу начал играть. Он знает, что от него ожидают, но что-то где-то не получается. Это футбол, мы все надеемся и ждем, что он скоро начнет забивать. Ту работу, которую от него требует тренер, что касается обороны, он выполняет. Впереди ему не хватает чуть-чуть везения.
— Можно ли сказать, что у него до сих пор идет процесс адаптации?
— Это же не игрок, который приехал из Африки, Бразилии. Многих ребят он знал, они в сборной вместе играли. Но для уверенности атакующему игроку всегда надо забить. Дай Бог, забьет 1-2 и все пройдет.
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