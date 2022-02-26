Стоцкий: «У меня была возможность забить свой первый гол за «Нижний Новгород», но мяч попал в перекладину»

Новобранец «Нижнего Новгорода» Дмитрий Стоцкий после завершения встречи 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (1:0) рассказал о своем первом официальном матче за команду.

«Получилась тяжелая игра с большим количеством единоборств и минимумом моментов. У меня была возможность забить свой первый гол за «Нижний Новгород», но мяч, к сожалению, попал в перекладину. Что касается уральцев, то они сегодня много фолили в центре поля, нахватав карточек и в итоге оставшись в меньшинстве. Во втором тайме у нас стали появляться моменты, и гол был лишь делом времени. Ну а когда удалось поразить цель с пенальти, в оставшееся до финального свистка время мы довели дело до победы, взяв очень важные три очка», — приводит слова Стоцкого сайт «Нижнего».