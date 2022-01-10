Во Франции сообщили, что ЦСКА готов арендовать полузащитника «Лилля» с правом выкупа
15:56
Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может продолжить карьеру в ЦСКА. Российский клуб готов взять игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа, сообщает L'Equipe.
Сам игрок согласен на переезд в Россию, так что теперь решение осталось за «Лиллем».
В сезоне-2021/22 24-летний турецкий футболист провел 22 матча за «Лилль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает Языджи в 15 миллионов евро.
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