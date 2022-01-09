Агент Языджи отреагировал на информацию о том, что игрок и ЦСКА договорились о контракте
Адем Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что игрок договорился с ЦСКА о контракте.
«Информация, что наша сторона и клуб договорились? Нет, это не так», — сказал Чебеджи «СЭ».
В сезоне-2021/22 24-летний турецкий футболист провел 22 матча за «Лилль», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает Языджи в 15 миллионов евро.
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