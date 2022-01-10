Источник сообщил, что «Лион» увеличил предложение по Азмуну
16:01
«Лион» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Французский клуб увеличил предложение по игроку, сообщает журналист Санти Ауна.
Действующее соглашение 27-летнего игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.
Ранее появилась информация, что российский клуб отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро за иранца.
В этом сезоне он провел в составе сине-бело-голубых 21 матч, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.
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