Источник сообщил, что «Лион» увеличил предложение по Азмуну

«Лион» продолжает вести переговоры с «Зенитом» по трансферу нападающего Сердара Азмуна. Французский клуб увеличил предложение по игроку, сообщает журналист Санти Ауна.

Действующее соглашение 27-летнего игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2022 года. Сам Азмун дал согласие на переход, но клубы пока не могут согласовать сумму трансфера.

Ранее появилась информация, что российский клуб отклонил предложение «Лиона» в размере 3 миллионов евро за иранца.

В этом сезоне он провел в составе сине-бело-голубых 21 матч, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи.