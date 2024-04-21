Кафанов рассказал о психологическом состоянии Песьякова после замены в матче со «Спартаком»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал реакцию вратаря Сергея Песьякова на замену в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (5:1).

— Не переживаете, что игра психологически скажется на Медведеве?

— Почему на нем?

— Вышел в очень сложной ситуации и почти без моментов пропустил три мяча.

— Он еще спас в конце. Никита очень спокойно вошел в игру. В пропущенных мячах претензии не к нему. Он сыграл без ошибок. Песьяков? Сложно оценивать, когда человек с травмой.

— Какое психологическое состояние Песьякова?

— Не маленький, уже опытный. Быстро восстановится.

На 61-й минуте вместо Песьякова на поле появился Никита Медведев. Ранее Песьяков допустил ошибку перед вторым голом «Спартака», вынеся мяч на Хесуса Медину, который вывел красно-белых вперед.