Кузьмичев: «Формально у Сухого были основания поставить пенальти в ворота «Зенита»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

— Поняли, за что поставили пенальти в ворота «Зенита»? — первый вопрос Кузьмичеву.

— Я был на стадионе. С трибуны точно не увидел, что там было какое-то нарушение со стороны Дивеева. Так же, кстати, как и судья в поле. Но Сухого позвали к монитору. Видеоповторы нам показывают, что формально у рефери были основания назначить 11-метровый. Касание руки мяча было... Другое дело, что без ВАР никто бы на этот эпизод даже не обратил внимания.

— Результат закономерен?

— Несмотря на нули на табло, мне игра в целом понравилась. И прежде всего я бы отметил «Локомотив». У железнодорожников был один реальный момент, когда Комличенко бил из выгодной позиции — гостей выручил Адамов. У питерцев я таких шансов что-то и не припомню.

— Ожидали, что «Локо» так смело сыграет с «Зенитом»?

— Нужно отдать должное команде Галактионова. Она действовала уверенно, без какой-либо опаски. Болельщики здорово поддерживали «Локо». Хозяева, думаю, их не разочаровали.

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