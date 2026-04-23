Кузьмичев: «В игре с «Зенитом» Батраков точно не уступил Венделу»

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» сравнил своего клиента с хавбеком питерцев Венделом.

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью — 0:0.

— Как бы вы оценили дуэль в центре поля Батракова и Вендела?

— Встретились два больших мастера. Каждый вел игру своей команды. Считаю, бразилец провел очень качественный матч.

— Комментатор Георгий Черданцев в эфире даже заметил: «Батракову есть что подсмотреть в игре Вендела».

— Понятно, что Вендел опытнее. Он не раз выигрывал чемпионат страны. У Алексея таких титулов пока нет. Вендел однозначно большой мастер, который и на команду может сыграть, и сам сделать разницу. Но, на мой взгляд, в этом матче Батраков ни в чем ему не уступал.

— Игра Глушенкова вас разочаровала?

— Не то что бы разочаровала... Хотя, наверное, не лучшая игра Макса. Мы знаем, что он способен на большее.

— «Зениту» не хватало целостности в игре?

— Да нет. «Зенит» точно не провалился, показал определенное качество. Но я бы, опять же, прежде всего хвалил «Локо». Одна из лучших игр за последнее время. По настрою, по содержанию. Никто не выпал из игры! Молодцы!

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