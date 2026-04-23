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Кузьмичев: «В игре с «Зенитом» Батраков точно не уступил Венделу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в интервью «СЭ» сравнил своего клиента с хавбеком питерцев Венделом.

В 26-м туре РПЛ «Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью — 0:0.

— Как бы вы оценили дуэль в центре поля Батракова и Вендела?

— Встретились два больших мастера. Каждый вел игру своей команды. Считаю, бразилец провел очень качественный матч.

— Комментатор Георгий Черданцев в эфире даже заметил: «Батракову есть что подсмотреть в игре Вендела».

— Понятно, что Вендел опытнее. Он не раз выигрывал чемпионат страны. У Алексея таких титулов пока нет. Вендел однозначно большой мастер, который и на команду может сыграть, и сам сделать разницу. Но, на мой взгляд, в этом матче Батраков ни в чем ему не уступал.

— Игра Глушенкова вас разочаровала?

— Не то что бы разочаровала... Хотя, наверное, не лучшая игра Макса. Мы знаем, что он способен на большее.

— «Зениту» не хватало целостности в игре?

— Да нет. «Зенит» точно не провалился, показал определенное качество. Но я бы, опять же, прежде всего хвалил «Локо». Одна из лучших игр за последнее время. По настрою, по содержанию. Никто не выпал из игры! Молодцы!

Владимир Кузьмичев и&nbsp;Алексей Батраков.«Окажется ли Батраков в «Зените»? «Локо» не будет делать подарки прямому конкуренту»

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Алексей Батраков
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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