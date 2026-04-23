Орлов — об игре Соболева: «А может, стоило оставить Кассьерру?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

— Соболев? Ну... Невольно задаешься вопросом: а может, стоило оставить Кассьерру? Возможно, он бы так часто не терял сейчас мячи, как это делает Соболев. Пас получает, а отдает, как правило, чужому. Конечно, в старательности ему не откажешь. Я не умаляю его заслуг в тех мячах, которые он уже забил. Но забивал он, когда ему создавали моменты. А вот сам создать шанс из ничего... Ну, как говорится, не будем развивать тему.

Вышел Дуран. Крепкий, мощный, локтями много работает. Схлопотал карточку. Он не встроен в игру.

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