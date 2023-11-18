Гранат: «В «Краснодаре» молодые игроки прогрессируют быстрее, чем в других клубах РПЛ»

Бывший игрок сборной России Владимир Гранат заявил, что в «Краснодаре» молодые футболисты прогрессируют быстрее, чем в других клубах РПЛ.

«Молодые футболисты прогрессируют в «Краснодаре» быстрее, чем в других российских клубах. Можно отметить сразу несколько российских игроков. Сперцян, его можно тоже нашим называть. Черников, Кривцов, Волков. Видно, что эти ребята — основной русский костяк для «Краснодара», — приводит слова Граната Legalbet.

После первого круга чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 32 очка. Отрыв от идущего на втором месте «Зенита» составляет 2 балла.