Агент Кики заявил, что защитник останется в «Урале»

Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Кики не намерен покидать «Урал».

«Кики останется в «Урале», он еще не закончил свою историю в этом клубе. Сейчас наступило сложное время для команды, но Кики мотивирован помочь «Уралу», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

28-летний защитник в нынешнем сезоне провел в составе «Урала» 13 матчей и отметился 1 голевой передачей. При этом в последних пяти турах чемпионата России он не выходил на поле. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.