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Сегодня, 22:32

Агент Кики заявил, что защитник останется в «Урале»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Кики не намерен покидать «Урал».

«Кики останется в «Урале», он еще не закончил свою историю в этом клубе. Сейчас наступило сложное время для команды, но Кики мотивирован помочь «Уралу», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

28-летний защитник в нынешнем сезоне провел в составе «Урала» 13 матчей и отметился 1 голевой передачей. При этом в последних пяти турах чемпионата России он не выходил на поле. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Источник: РБ Спорт
ФК Урал
Кики
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 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
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 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
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 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
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 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
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 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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