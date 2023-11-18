Агент Кики заявил, что защитник останется в «Урале»
Футбольный агент Хелио Мартинс заявил, что защитник Кики не намерен покидать «Урал».
«Кики останется в «Урале», он еще не закончил свою историю в этом клубе. Сейчас наступило сложное время для команды, но Кики мотивирован помочь «Уралу», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».
28-летний защитник в нынешнем сезоне провел в составе «Урала» 13 матчей и отметился 1 голевой передачей. При этом в последних пяти турах чемпионата России он не выходил на поле. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
Источник: РБ Спорт
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Балтика – Спартак
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|- : -
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