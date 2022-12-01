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Сегодня, 14:46

Владимир Габулов считает, что чемпионата России сильно упал

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной России Владимир Габулов рассказал об игроках, которые произвели на него впечатление в первой части сезона РПЛ.

«Безусловно, Пиняев произвел впечатление. В силу возраста и игр, которые он провел под конец первой части чемпионата, плюс неплохой дебют за сборную стоит особняком. Сложно выделить какую-то команду, потому что уровень чемпионата очень сильно упал. «Спартак» на втором месте, но эта команда способна на большее, поэтому особо не удивляет. «Оренбург»? В силу того, что уровень чемпионата очень сильно упал «Оренбург» находится на 7-м месте. Если бы «Урал» начал бы играть с начала чемпионата в свою силу, то тоже находился бы гораздо выше», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», второе место занимает «Спартак», третьим идет «Ростов». Вторая часть РПЛ начнется в начале марта 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-gabulov-uroven-chempionata-rossii-ochen-sil-no-upal-poe-tomu-tyazhelo-vy-delit-kakuyu-to-komandu/
Владимир Габулов
Сергей Пиняев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Краснодар

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И К Ж
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Локомотив

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