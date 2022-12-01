Владимир Габулов считает, что чемпионата России сильно упал

Экс-футболист сборной России Владимир Габулов рассказал об игроках, которые произвели на него впечатление в первой части сезона РПЛ.

«Безусловно, Пиняев произвел впечатление. В силу возраста и игр, которые он провел под конец первой части чемпионата, плюс неплохой дебют за сборную стоит особняком. Сложно выделить какую-то команду, потому что уровень чемпионата очень сильно упал. «Спартак» на втором месте, но эта команда способна на большее, поэтому особо не удивляет. «Оренбург»? В силу того, что уровень чемпионата очень сильно упал «Оренбург» находится на 7-м месте. Если бы «Урал» начал бы играть с начала чемпионата в свою силу, то тоже находился бы гораздо выше», — цитирует Габулова «РБ Спорт».

После 17 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», второе место занимает «Спартак», третьим идет «Ростов». Вторая часть РПЛ начнется в начале марта 2023 года.