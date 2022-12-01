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Сегодня, 15:14

Семин — о Пиняеве: «Он один из самых талантливых и оригинальных игроков»

Семин считает Пиняева талантливым и оригинальным игроком
Мария Куцубеева
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу форварда «Крыльев Советов» Сергея Пиняева среди номинантов на премию «Первая пятерка».

«Конечно, Пиняев этого заслужил! Он один из самых талантливых и оригинальных игроков. У него есть свой козырь, которым он пользуется часто — обводка. И правильно делает, что им пользуется», — сказал Семин «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Сергей Пиняев
Юрий Семин
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 - : -
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