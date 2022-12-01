«Ростов» проведет два зимних сбора в ОАЭ

«Ростов» проведет зимние сборы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает пресс-служба клуба.

Команда проведет в ОАЭ два сбора с 14 января по 15 февраля.

Информация о соперниках ростовчан по контрольным матчам появится позднее.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице с 35 очками в 17 матчах.

В Кубке России «Ростов» занял второе место в группе C и вышел в верхнюю сетку плей-офф турнира. Жеребьевка состоится 3 декабря.