Федотов — о праздновании Фернандеса гола в ворота ЦСКА: «Не хочется мне об этом говорить»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал то, как защитник «Зенита» Марио Фернандес отпраздновал гол сине-бело-голубых в ворота армейцев (1:1) в 7-м туре РПЛ.
«Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре. Человек в команде «Зенит», команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что имел ввиду он под этим действием», — сказал Федотов.
ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.
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|
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|7
|4
|2
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|
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|
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|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
6
|Динамо
|6
|3
|2
|1
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|
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|1
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|0
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|
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|6
|
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|7
|1
|2
|4
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
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|7
|1
|0
|6
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
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|
|
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Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Максим Кузьмин
Балтика
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
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|1
|0
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