Федотов — о праздновании Фернандеса гола в ворота ЦСКА: «Не хочется мне об этом говорить»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал то, как защитник «Зенита» Марио Фернандес отпраздновал гол сине-бело-голубых в ворота армейцев (1:1) в 7-м туре РПЛ.

«Не хочется мне об этом говорить. Я не видел, был весь в игре. Человек в команде «Зенит», команда забила гол. Как это расценивать? Спросите у него, что имел ввиду он под этим действием», — сказал Федотов.

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.