Марио Фернандес прибежал со скамейки, чтобы отпраздновать гол «Зенита» в ворота ЦСКА
Защитник «Зенита» Марио Фернандес активно отпраздновал гол в ворота ЦСКА (1:1) в матче 7-го тура РПЛ.
32-летний бразилец покинул поле на 82-й минуте — его заменили на Андрея Мостового. Шесть минут спустя Дуглас Сантос сравнял счет после углового, а Фернандес добежал со скамейки запасных до углового флажка, чтобы отпраздновать гол в ворота бывшей команды.
В летнее трансферное окно Фернандес, выступавший за ЦСКА с 2012 по 2022 годы, подписал контракт с «Зенитом».
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|
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|
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|
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|1
|2
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|
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|4
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|7
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 1
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|2 : 1
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|3 : 0
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|2 : 0
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|3 : 0
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|3 : 2
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|1 : 1
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
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Зенит
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|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|4
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
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|И
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|
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|1
|1
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Оренбург
|5
|1
|1
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|
Марат Быстров
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|1
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