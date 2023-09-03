Сутормин — о результатах «Зенита» на старте сезона: «Надо исправлять ситуацию»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин объяснил результаты команды в начале сезона.

— Почему «Зенит» не на первом месте после 7-го тура?

— Потому что мы теряем очки. Вот сегодня потеряли очки. Потеряли очки с «Динамо». Это нам не позволило находится на первом месте.

— Раньше вы к этому моменту уже почти чемпионство обеспечивали себе.

— Раз на раз не приходится. Так что в этом году так. Надо исправлять ситуацию.

«Зенит» с 14 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.