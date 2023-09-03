Оливейра прокомментировал празднование Фернандеса гола в ворота ЦСКА: «Он радовался за Дугласа»

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра прокомментировал празднование гола в ворота ЦСКА (1:1) со стороны защитника Марио Фернандеса в матче 7-го тура РПЛ.

Бразильский защитник стал единственным игроком «Зенита», прибежавшим праздновать гол со скамейки запасных.

«Он игрок «Зенита» и защищает цвета команды так же, как когда защищал честь ЦСКА. Он играет за команду, которая сделала все, чтобы он играл за нее. Марио рад за Дугласа, который давно не забивал. Это не потому, что он имеет что-то против ЦСКА. Болельщики освистывали его весь матч. Не знаю, побежал бы он праздновать, если бы не было свиста. Лучше спросить у него. Могу только сказать, что мы приобрели очень хорошего футболиста. Ни на секунду не переживали, когда его покупали. Мы были с ним постоянно на связи», — сказал Оливейра журналистам.