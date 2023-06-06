Федотов: «Награду лучшего тренера сезона достойны и Семак, и Карпин»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос корреспондента «СЭ», почему он, а не Сергей Семак, стал лучшим тренером сезона РПЛ.

— Вас признали лучшим тренером РПЛ, но чемпионат все же выиграл Сергей Семак. Как объясняете для себя, почему выбрали вас, а не его?

— Все номинанты достойны этой награды [и Семак, и Карпин] Несомненно, Семак — лидер нашего чемпионата. Мы также видим, что проделал в этом сезоне Валерий Карпин. Знаем, насколько тяжелы такие выезды, ощутили на себе. Наша команда постоянно в пути. Хорошо, что у команды сейчас недельный цикл, есть время восстановиться и провести еще тренировки. Поэтому мы оценили по достоинству и понимаем, что эту награду заслуживает определенный круг тренеров. Все проедали очень хороший объем работы.

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером сезона-2022/23 в РПЛ.

Федотов возглавил ЦСКА в июне 2022 года, под его руководством армейцы стали серебряными призерами чемпионата России-2022/23.

Помимо Федотова, на награду претендовали Сергей Семак («Зенит») и Валерий Карпин («Ростов»).