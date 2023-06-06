Защитник «Сочи» Дркушич: «Мне был понятен футбол Бердыева. Его увольнение — сюрприз»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался об увольнении из клуба Курбана Бердыева.

«Мне жаль, что Курбан Бекиевич поработал так мало. Мне близок и понятен его футбол. Он разговаривал со мной, объяснял детали того, как я должен действовать. Для меня это важно. Грустно, что он так быстро ушел. Ведь с ним мы победили, например, ЦСКА. Но в футболе такое случается. Думаю, его стиль построен на дисциплине. Мы имели разные сценарии развития игры. Он хотел, чтобы команда играла компактно с высокой интенсивностью. Чтобы мы быстро доводили мяч до атаки. Его увольнение, конечно, сюрприз. Да, у нас была последняя встреча. Он сказал, что ему жаль, что так получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Дркушича.

Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи» в апреле 2023 год. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды потерпела поражение.

По итогам сезона «Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.