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Сонг Ядонг нокаутировал Умара Нурмагомедова на UFC Fight Night 286 в Шанхае: мнение бойца Вячеслава Борщева о поединке 29 августа 2026

«Пашет как псих, он одержим». Российский боец — о китайце, который нокаутировал Умара Нурмагомедова

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Умар Нурмагомедов и Сонг Ядонг.
Фото AFP
Вячеслав Борщев знает Сонга Ядонга уже восемь лет, они тренируются в одном американском зале.

Сонг Ядонг сенсационно нокаутировал Умара Нурмагомедова, будучи большим андердогом (1 к 6). Китаец — боец особый, хотя бы тем, что в профессионалах начал выступать еще в 15 лет. Уже в 19 он дебютировал в UFC — и примерно в то же время начал тренироваться в США, в калифорнийском клубе Юрайи Фейбера Team Alpha Male. С 2018-го в этом зале тренируется (и тренирует) и российский боец Вячеслав Борщев (3-6-1), кикбоксер из Волгограда.

ММА UFC: Нурмагомедов — Ядонг

Мы связались со Славой, чтобы он рассказал о Ядонге. Времени у Борщева было немного, но он дал несколько весьма любопытных деталей.

«Все заслуженно. Сонг — пахарь. Он пашет как псих. Он отказывается от всего. У него семья вообще в Китае. Он постоянно прогрессирует. Он все деньги тратит на тренировки. У него большая команда, он сюда [в Калифорнию] привозит тренеров.

Справедливости ради, там был такой удар, который кто угодно может пропустить. Но все заслуженно. Так сложилось, что тайминг был очень хорошим. Попал. Необычным методом попал. Все нокауты обычно происходят от того, что ты не видишь удар. Допустим, если тебе наносят сюда удар (показывает удар в район глаза), то есть вероятность, что ты его выдержишь. А если сюда (показывает удар в область виска, вне поля зрения) — пум, отрубился. Рассматривая со стороны Сонга — классная работа, молодец, где-то повезло, заслуженно повезло. Рассматривая со стороны Умара — не повезло. Так бывает — банку хапнул. И самые лучшие могут попасться.

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Как я приехал в зал [в 2018 году], Сонг здесь уже был. Он один из первых, кому я вообще здесь лапы держал. По нему сразу было видно, что он одержим. Одержим в хорошем смысле. Мне даже хотелось к нему подмазаться и с ним в движухе быть. Жаль, у нас весовые категории разные. Сонг реально прямо одержим. Он всегда отрабатывает какие-то новые штуки, всегда прогрессирует, всегда работает 24 на 7.

Он, видимо, почувствовал, что где-то стагнирует, и в этот раз привез с собой тренера по ударке из Китая — при том, что он и так тренируется с Седриком. Он привлек Юрия, украинца, который, по-моему, тренировал сборную Китая по вольной борьбе — не помню, какую именно, юниорскую или другую. Находили ему специальных борцов, привозил их, работал с ними, может, им оплачивали спарринги, не знаю. Я в этот раз вообще никак не участвовал в его подготовке, так что, дагестанцы, меня не бейте! Вообще никак! Он, вообще, мне кажется, не доверял русскоязычным, кавказцам, которые у нас в клубе есть, смотрел на нас с китайской осторожностью. Хотя, когда он к Петру готовился, меня постоянно привлекал.

Сонг Ядонг.
Фото AFP

У него есть китайская гордость, патриотизм. Не то что я очень много китайцев знаю, но их здесь немало, и у них такого не замечал. А он такой горделивый. Он сам на эту тему вообще не говорит, но если начать об этом шутить, разговаривать... Помню, мы с ним работали, и он такой весь измученный был, и я очень аккуратно работал. А он: «Нет, нормально работай, нормально!» Я: «Блин, Сонг, успокойся, ты в два раза сейчас меня меньше, вес гоняешь, успокойся, чего ты себя мучаешь». «Ноу-ноу! I am chinese! Chinese! Chinese like Russian, we never give up!» Это так смешно было! Таких несколько было ситуаций. Без шуток он это говорил. Шучу тут постоянно я. Я специалист по харрасменту на рабочем месте! (улыбается).

Он вообще ни о чем не думает и не говорит, кроме как о боях. Мне ни разу не получилось с ним что-то обсудить, кроме боев. Ну, может, язык, какие-то элементарные мелочи насчет культуры, еще спросил у него про татуировку... У него раньше еще английский был не очень, но сейчас он уже намного лучше стал говорить. У китайцев будто есть культ достижения — «Мы должны работать, пахать!»

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[Я в 2019-м говорил, что Ядонг победит Петра?] У меня было впечатление, что у него есть все необходимые навыки для этого. И, кстати, их бой-то получился довольно равным [в 2024-м], в принципе-то, я не ошибся. Плюс я видел, как поддерживают Сонга, у него никогда не было проблем с деньгами, вообще ни с чем. Он 24 на 7 занят своим делом. Ни разу не видел, чтобы он где-то что-то хулиганил, он постоянно пашет. Пашет, пашет, пашет. Очень стабильно, регулярно.

[Что увидим в третьем бою Петра Яна и Мераба Двалишвили?] Не знаю... Петр так эмоционально выложился во втором бою, так четко, так красиво отработал. Это один из лучших боев ММА, которые я когда-либо видел. Как Петр грамотно все разобрал, разложил... Сейчас не хочу пустозвонить. Понятно, что мне хочется победы Петра, чтобы в этот раз он еще легче выиграл. Многие считают, что Петр легко выиграет, даже удосрочит. Но мы же знаем Мераба, знаем, что это тоже лютый пахарь. Может, он сделает работу над ошибками, у него будет мотивация, наконец перестанет * в интернете лишнее и возьмется за дело».

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Вячеслав Борщев
Сонг Ядонг
Умар Нурмагомедов
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