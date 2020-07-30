Владимир Федотов: «Кокорин пропустил тренировку «Сочи». Все решится в ближайшие часы»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов пока не знает, где продолжит карьеру форварда Александр Кокорин. Вчера появилась информация, что футболист перейдет в «Спартак».

— Сегодня Кокорин не тренировался с «Сочи», — сказал Федетов. — Пока не знаем, что будет дальше. Информации нет никакой. Не могу комментировать. Врать не буду.

— Кокорин объяснил, почему пропускает тренировку?

— Во-первых, у него уже закончился контракт с «Сочи». Он просто поддерживал с нами форму, пока нет ясности с будущим. Так что в его отсутствии нет ничего необычного. Он просто предупредил, что его сегодня не будет.

— Вы его убеждали, что надо остаться в «Сочи»?

— Конечно, мы разговаривали. Но пусть это останется между нами. Саша знает, что мы в нем заинтересованы. А что будет дальше... В ближайшие часы, думаю, все станет ясно. (Виталий Айрапетов)