Калинин — о моменте с Венделом: «Это его дело, но нужно оставаться профессионалом»

Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.

Сине-бело-голубые победили со счетом 2:0, Вендел был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун.

«Момент с Венделом? Я не видел, что там произошло. Понятно, что болельщики могут провоцировать футболистов, но зачем на это поддаваться? Это его дело, но это неправильно. Мы — профессионалы, вестись на провокации не стоит», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

В результате своего поступка Вендел пропустит матч следующего тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС.