Калинин — о моменте с Венделом: «Это его дело, но нужно оставаться профессионалом»
Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением об удалении полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.
Сине-бело-голубые победили со счетом 2:0, Вендел был удален на 74-й минуте встречи за то, что показал средний палец в сторону трибун.
«Момент с Венделом? Я не видел, что там произошло. Понятно, что болельщики могут провоцировать футболистов, но зачем на это поддаваться? Это его дело, но это неправильно. Мы — профессионалы, вестись на провокации не стоит», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».
В результате своего поступка Вендел пропустит матч следующего тура РПЛ со «Спартаком», если красная карточка не будет отменена КДК РФС.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|8
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|1
|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|19.10
|19:30
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Зенит
|8
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|6
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Педро
Зенит
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|
|
Маркиньос
Спартак
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|К
|Ж
|
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