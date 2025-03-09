Полузащитник «Факела» Якимов: «Фол на Лусиано не тянул на красную»
Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов прокомментировал свое удаление в игре 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
В первом тайме матча Якимов сфолил на нападающем «Зенита» Лусиано Гонду, за что и получил прямую красную карточку.
«С моей точки зрения это был обычный тактический фол в центре поля. Я и представить себе не мог, что это все обернется красной карточкой. В раздевалке я извинился перед ребятами, можно сказать, что я таким образом подставил всех. Ребята отнеслись с понимаем, все считают, что это был обычный игровой момент, точно не на красную карточку», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».
В следующем туре «Зенит» 16 марта сыграет на выезде против «Спартака», а «Факел» 15 марта в гостях встретится с «Оренбургом».
Источник: РБ Спорт
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|Спартак
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|ЦСКА
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|Балтика
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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