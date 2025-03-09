Полузащитник «Факела» Якимов: «Фол на Лусиано не тянул на красную»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов прокомментировал свое удаление в игре 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

В первом тайме матча Якимов сфолил на нападающем «Зенита» Лусиано Гонду, за что и получил прямую красную карточку.

«С моей точки зрения это был обычный тактический фол в центре поля. Я и представить себе не мог, что это все обернется красной карточкой. В раздевалке я извинился перед ребятами, можно сказать, что я таким образом подставил всех. Ребята отнеслись с понимаем, все считают, что это был обычный игровой момент, точно не на красную карточку», — приводит слова Якимова «РБ Спорт».

В следующем туре «Зенит» 16 марта сыграет на выезде против «Спартака», а «Факел» 15 марта в гостях встретится с «Оренбургом».