Соболев отказался отвечать на вопрос о возможном пенальти в концовке матча с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не ответил на вопрос СМИ о возможном пенальти в концовке матча 19-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

На 90+2-й и 90+5-й минутах игры Соболев падал на газон, пытаясь заработать 11-метровый удар.

27-летний футболист вышел на поле на 75-й минуте, заменив Александра Мостового.

«Зенит» продлил серию без побед в РПЛ до трех матчей — два поражения и одна ничья. Команда Семака с 40 очками лидирует в таблице.