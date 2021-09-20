Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

— Как будет строиться ваша дальнейшая работа в клубе? Есть слухи о вашей отставке — что скажете по этому поводу?

— По поводу моего положения: конечно, непросто. Непросто было с самого начала. Если говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Мне надо просто наилучшим образом для «Спартака» выполнять свою работу. А слухи — часть нашей работы. Это нормально.

Витория возглавляет «Спартак» с июня 2021 года. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 8 матчах.