Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста главного тренера «Спартака»
21:59
Главный тренер «Спартака» Руй Витория ответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.
— Как будет строиться ваша дальнейшая работа в клубе? Есть слухи о вашей отставке — что скажете по этому поводу?
— По поводу моего положения: конечно, непросто. Непросто было с самого начала. Если говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Мне надо просто наилучшим образом для «Спартака» выполнять свою работу. А слухи — часть нашей работы. Это нормально.
Витория возглавляет «Спартак» с июня 2021 года. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России с 10 очками в 8 матчах.
Читайте также
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
10
Зачет
vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю