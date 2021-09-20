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Бакаев ответил на вопрос, чего не хватило «Спартаку» в матче с ЦСКА

22:00
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев коротко подвел итог матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

— Что не удалось? Не забили, проиграли, — заявил Бакаев.

Красно-белые в последний раз обыгрывали ЦСКА в гостях 30 апреля 2017 года, победив тогда со счетом 2:1.

ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч.

ЦСКА — Спартак

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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