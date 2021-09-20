Бакаев ответил на вопрос, чего не хватило «Спартаку» в матче с ЦСКА
22:00
Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев коротко подвел итог матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).
— Что не удалось? Не забили, проиграли, — заявил Бакаев.
Красно-белые в последний раз обыгрывали ЦСКА в гостях 30 апреля 2017 года, победив тогда со счетом 2:1.
ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч.
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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
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