Бакаев ответил на вопрос, чего не хватило «Спартаку» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев коротко подвел итог матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:1).

— Что не удалось? Не забили, проиграли, — заявил Бакаев.

Красно-белые в последний раз обыгрывали ЦСКА в гостях 30 апреля 2017 года, победив тогда со счетом 2:1.

ЦСКА набрал 13 очков в восьми матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» идет девятым, имея в активе 10 очков после восьми встреч.