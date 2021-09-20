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Кафельников — о поражении «Спартака»: «Ничего не спасет команду. Владелец просто не хочет этого»

21:58
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
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Российский теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькоф РПЛ.

«Ни о чем не думаю, просто нет никаких эмоций, — сказал Кафельников «СЭ». — Нужно принимать реалии такими, какие они есть. Нет реализации? Вопрос точно не по адресу. Футболисты у нас такого уровня, другого объяснения у меня нет. Дело не в тренере, а в футболистах, которые не могут попасть в пустые ворота и реализовать моменты. И во владельце клуба, который допустил такую ситуацию вокруг команды и внутри нее. «Спартак» ничего не может спасти — ни футболисты, ни владелец, который не хочет этого. Владелец клуба может навести порядок, но это за гранью его компетенции».

ЦСКА поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, у красно-синих 13 очков. «Спартак» занимает 9-ю строчку с 10 баллами.

ЦСКА — Спартак

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Артем Бухаев все материалы автора

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